Amici, Rudy Zerbi e il gelo con LDA. Il figlio di Gigi D'Alessio? Dietro le quinte esplosivo: "Pare che la Cuccarini..."

Amici di Maria De Filippi entra nel vivo. Un vortice di emozioni, colpi di scena e uno spettacolo musicalmente imperdibile. Accade di tutto. Anche retroscena gustosi che animano il gossip. Sembra, infatti, che LDA e Rudy Zerbi così si ignorino beatamente. Così, l'ex allievo del talent di Canale 5 e il suo insegnante sarebbero ai ferri corti, senza nemmeno seguirsi sui socia. Ma come mai?

LDA, figlio di Gigi D'Alessio, ha concluso il suo percorso ad Amici senza raggiungere la finale. Però, Luca (questo è il suo vero nome all'anagrafe) si è tolto un po' di soddisfazioni fuori dalla trasmissione. Cresce l'attesa per l’uscita del suo primo album, che verrà pubblicato il 13 maggio. Insomma, la sua ascesa continua anche lontano dalle telecamere di Maria De Filippi.

Ma i fan hanno notato che il giovane cantante e il suo insegnate Rudy Zerbi si ignorano su Instagram. Nessun "like" e nessun "seguimi": i motivi, però, non sono ancora chiari. Intanto, il figlio di Gigi D’Alessio segue Lorella Cuccarini (una delle insegnanti della scuola di Amici). Che cosa potrebbe essere accaduto tra i due? I telespettatori pensano ad un litigio, ma tutto è ancora da chiarire. E se il figlio di Gigi D'Alessio avesse deciso di non dare troppo peso ai contatti Instagram? Potrebbe essere una lettura che spiegherebbe quel gelo tra lui e Zerbi.

“Sono più maturo”, aveva detto qualche settimana fa LDA subito dopo aver lasciato Amici. "Quel programma mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone”. E ancora: “Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo”. Quindi ha voluto dare un consiglio ai futuri allievi della scuola, invitandoli a non pensare mai a ciò che c’è “fuori”.

