Ilona Staller fa a pezzi l'Isola di Ilary Blasi: "Quelli sono esseri umani?", la rivelazione sul reality

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, Ilona Staller, in arte Cicciolina, si esprime sui suoi ex compagni di avventura in Honduras. Ilona è stata l’ultima eliminata dal reality show di Canale5 e, poco prima di rientrare in Italia, ha risposto ad alcune domande sui concorrenti ancora in gioco.

L’ex attrice per adulti non si è trattenuta dal lanciare frecciatine ai naufraghi: “Non erano per niente interessati, io mi domando una cosa, ma sono umani? Non mi pare siano sempre umani…”. Ilona ha specificato che le uniche due naufraghe con le quali andava d’accorso fossero Licia Nunez e Lory Del Santo: “La persona che mi chiedeva sempre come stavo era Licia…Lei è una persona umana, anche Lory…”.

Successivamente si è espressa svelando ai suoi fan di Instagram chi vorrebbe veder vincere L’isola. Nella finale che si terrà il 27 maggio la Staller vorrebbe vedere trionfare la bionda attrice, con la quale ha stretto un bel legame nelle giornate passate a Cayo Cochinos: “Sinceramente io vorrei tanto che vincesse la mia amica Licia però per il momento non sappiamo niente…Manca ancora qualche settimana, speriamo che vinca lei…”. Conclude infine confessando che spera che il pubblico da casa abbia capito com’è lei veramente, e magari chi aveva un’idea sbagliata, sia riuscito a ricredersi: “Spero che avranno capito il mio carattere. Sono mansueta, tranquilla, trasparente, dolce e non sono cattiva…”.



