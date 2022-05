Striscia la notizia, incidente in diretta: Alessandro "evirato" all'Isola dei famosi

05 maggio 2022 a

Ha rischiato di venire "evirato" in diretta, Alessandro, sotto gli occhi di mamma Carmen Di Pietro. Scena tragicomica all'Isola dei famosi, ripresa prontamente anche da Striscia la notizia ed entrata di diritto nella classifica de I nuovi mostri, con il meglio (e il peggio) della settimana televisiva italiana.

Durante l'ultima puntata, l'inviato in Honduras Alvin (che non avrebbe rapporti idilliaci con la conduttrice del reality di Canale 5 Ilary Blasi, almeno secondo i velenosi retroscena di Dagospia) introduce una bizzarra prova per i concorrenti.





"All'Isola dei famosi c'è una certa tensione e a furia di tirare la corta, la corda si spezza", introduce il video Gerry Scotti, sibillino. Alessandro ed Edoardo Tavassi giocano in coppia, uniti da un grosso elastico alla vita. Edoardo propone: "Facciamo una prova?", per testare la tenuta della imbragatura. Quindi si allontana a grandi falcate fino a quando la corta si spezza e rincula come una molla (pesantissima) finendo la propria corsa sul pube del povero Alessandro, piegato dal dolore. "Che male! - chiosa Gerry, fuori campo - Allora non è vero che per partecipare all'Isola dei famosi servono gli attributi. Il concorrente li ha persi ma è ancora in gara".

