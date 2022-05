Le Iene, Belen Rodriguez estrema: "Cecilia o Iva Zanicchi? Dico...". Corna, Mammucari sbianca

05 maggio 2022 a

La bomba di Dagospia, sganciata nel 2020, fece tremare tutti: secondo Roberto D’Agostino ci sarebbe stato un presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Ma sono arrivate subito le smentite e poi nessuna foto ha confermato l’indiscrezione. Dagospia aveva scritto: "A Stefano che adesso frigna, invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere cespuglio di corna in testa grazie alla sua relazione con la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone. Durante il lockdown Belen stava giocando con l’iPad di Stefano insieme al figlio. Nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando a De Martino". Ovviamente si tratta di un’indiscrezione raccontata da Dago, ma non della verità assoluta.

Adesso a Le Iene Belen mette la parola fine alla vicenda, che ha tutto il sapore del pettegolezzo. In studio si parla di corna e la Rodriguez ammette di aver pensato di essere stata tradita. "Se tutti abbiamo avuto il dubbio di essere cornuti? Certo e non soltanto il dubbio aggiungo. Diciamo che non l’ho mai scoperto seriamente", dice. Belen poi gioca con Teo Mammucari. "Se Stefano dovesse tradirmi con una tra Cecilia e Iva Zanicchi? Oddio con mia sorella mai quindi la Zanicchi. Con Cecilia sarebbe una cosa tremenda quindi Iva per forza. Con un uomo come Rudy Zerbi o la Zanicchi? No sempre Iva dai. Che poi alla fine la Zanicchi è pure bella".

