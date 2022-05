Uomini e Donne, Riccardo non ama più Ida? La terribile confessione

Francesco Fredella 09 maggio 2022 a

Taranto e Brescia, le due città arrivano a "Uomini e Donne" su Canale 5 alla corte di Maria De Filippi, con due personaggi nel corso di una puntata che va in onda dopo la pausa del weekend. Intanto, Luca Salatino e Veronica Rimondi decidono di non entrare in studio e tutto ricomincia da dove si era interrotto venerdì. Tina Cipollari chiama due ex storici della trasmissione continuando a sostenere che tra loro c’è del tenero. Quindi, secondo la Cipollari, i due personaggi starebbero prendendo in giro tutti. Il cavaliere 40 enne, originario di Taranto, dice di non aver nessuna intenzione a ricominciare una storia con lei. Insomma, una vera e propria doccia fredda. Ida, però, dice di non provare per l’ex l’amore di un tempo, ma di non volerlo vedere come amico. Insomma, appare molto confusa.

Non è tutto. Alessandro si dichiara a una dama del parterre. E poi, nel corso della puntata, c'è spazio anche per altri protagonisti del trono over: Alessandro, ex di Pinuccia. L'uomo conosce Concetta, si tratta di una donna che è arrivata a Roma proprio per conoscerlo, ma decide di non andare avanti. Stop. Il cavaliere confessa di aver messo gli occhi su una signora del parterre.

La puntata risulta essere molto movimentata. Da una parte c'è Bruno - che si ritrova tra due fuochi - e dall'altra una nuova corteggiatrice, che arriva proprio per lui.

La conoscenza sembra procedere nel migliore dei modi e Bruno sceglierà di conoscere una nuova dama. Amore in vista? Tutto potrebbe accadere nel corso della nuova puntata. Alessandro, poi, sceglie di frequentazione parallela con due donne. Mistero su quello che potrebbe succedere.

