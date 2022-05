Uomini e Donne, rissa Alessandro-Armando: "A telecamere spente...", caos fuori dallo studio

Francesco Fredella 13 maggio 2022 a

a

a

Succede di tutto a Uomini e donne. Ancora una volta. Armando e Alessandro si scontrano, un vero e proprio duello televisivo pieno di fulmini e saette, che secondo i ben informati si sarebbero protratti anche lontano dalle telecamere. "I due del trono Over se ne sono dette di tutti i colori", racconta un ben informato. Ma qualcosa in più potremmo saperla grazie al Magazine ufficiale del programma, che gli ha dedicato un’intervista doppia.

"Bisogno 3 volte al giorno". Il cavaliere Gianluca a luci rosse: come lo umiliano a Uomini e donne

Armando dice di non amare "le persone che pur di raggiungere un obiettivo non tengono conto di ciò che ha davvero valore, ovvero la sensibilità altrui e la buona fede di chi si ha di fronte”. Una frase dura, ad effetto. Insomma, senza giri di parole, ammette che Alessandro non gli è mai piaciuto. “Ultimamente ha anche giustificato le sue azioni paragonandole alle mie”, dice ancora. “In tutto ciò che ho fatto, a volte anche sbagliando, nelle mie storie e nelle mie frequentazioni ci sono sempre stati passione, cuore e anima e non credo che per lui sia stato lo stesso”.

Nemmeno Armando apprezza comportamento di Alessandro Vicinanza e a Uomini e donne lo scontro è totale. Armando non risparmia il suo collega. E dice: “Forse, in qualche modo, subisce la mia presenza perché può temere che io gli ‘sottragga’ qualche donna interessata a lui. Però non mi sono mai avvicinato a una donna screditando qualcun altro, cosa che a mio parere Armando fa di tanto in tanto e che mi dà fastidio”.

Riccardo non ama più Ida? La terribile confessione che scuote "Uomini e Donne"

Lo scontro va avanti. E poi si conclude quando i due cavalieri esprimono un giudizio su Ida e Riccardo. “La mia opinione è che vedere Ida “rifiorire” abbia dato a Riccardo la scossa per tornare nella trasmissione. […] Però aggiungo che sono convinto che, se ci dovessero davvero riprovare, stavolta sarebbe Ida a lasciare Riccardo: le persone cambiano nel tempo, sicuramente la Ida di oggi è diversa dall’Ida di anni fa”, conclude Alessandro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.