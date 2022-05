Isola dei famosi, Ilary Blasi e l'incidente a luci rosse in studio: le cede la spallina

14 maggio 2022 a

Momenti di forte imbarazzo all'Isola dei famosi per l'imprevisto che ha colpito Ilary Blasi in diretta. Il vezzoso vestito a pois con generosa scollatura Anni Cinquanta è ceduto di schianto, con la spallina sottilissima che si è spaccata. La moglie di Francesco Totti è rimasta così "in bilico", cercando di coprire il danno con la mano. Il rischio che il décolleté crollasse a sua volta, mettendo in mostra la generosa mercanzia della bella conduttrice romana. Ma siccome a Mediaset come nel resto del mondo dello spettacolo, "the show must go on", Ilary ha tenuto botta e ha proseguito la serata come se nulla fosse, fino alla successiva interruzione.

Sui social c'è chi invoca il "topless in diretta!": pronta la contromossa della regia, che nel timore di un ulteriore, rovinoso incidente ha pensato bene di zoomare sul volto della Blasi, escludendo visioni proibite. E qui la padrona di casa ha preso il toro (piccantello) per le corna, decidendo di mostrare tutto anche ai telespettatori nella maniera più disinvolta possibile.

Facendo, cioè, dell'incidente un motivo di risata e auto-ironia, girando la spallina rotta verso l'opinionista Vladimir Luxuria seduta in studio accanto a lei. Quindi, l'ingresso della sarta pochi attimi prima della pubblicità, salvifica non solo per i conti della rete.

