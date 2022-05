Amici, una professoressa verso l'addio al talent: "Sostituita da un ex allievo"

14 maggio 2022 a

Novità in arrivo ad Amici, il seguitissimo talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Un professore potrebbe lasciare il programma dopo la fine di questa edizione (l'ultima puntata andrà in onda domani, domenica 15 maggio). Non si tratterebbe né di Rudy Zerbi né di Alessandra Celentano, anche perché i ZerbiCele sono ormai diventati una parte fondamentale della trasmissione.

Pare che a lasciare sarà la professoressa di canto Anna Pettinelli, in squadra con Veronica Peparini. A fare questa rivelazione è stato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Per ora, comunque, si tratta solo di indiscrezioni. Non c'è ancora nulla di ufficiale. Quella di domani, però, potrebbe essere l'ultima puntata in assoluto per lei. Una perdita non indifferente per il programma. Tra i suoi allievi, ci sono alcuni dei cantati più seguiti nel panorama della musica italiana, come Aka7even e Albe.

Sul possibile sostituto della Pettinelli, invece, Venza ha fatto un'altra rivelazione inaspettata. In particolare, ha detto che al suo posto potrebbe arrivare un ex allievo della scuola. Anche se poi non ha fatto riferimento al nome né ha dato indizi di altro tipo. Nulla di certo, insomma. Non ci resta che aspettare la nuova edizione, che in genere parte ogni anno a settembre.

