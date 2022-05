Isola dei Famosi, Clemente Russo si confessa: "Vi dico chi è il più falso dei naufraghi"

18 maggio 2022 a

L'ultimo eliminato dell'Isola dei Famosi è stato Clemente Russo. Quest'ultimo ha perso il televoto contro Estefania Bernal, Licia Nunez, Marco Cuculo e Fabrizia. L'ex naufrago, poco prima di rientrare definitivamente in Italia, ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei suoi followers su Instagram. Proprio in questa occasione gli è stato chiesto chi sia il più falso tra i naufraghi. Il pugile partenopeo senza pensarci due volte ha risposto Nicolas Vaporidis: "Lui è senza ombra di dubbio il più falso…”.

I due hanno avuto diversi battibecchi durante il corso della sua permanenza sull'isola. Successivamente gli è anche stato chiesto chi l'ha deluso di più tra i vari concorrenti. La lista di Clemente è ricca di persone: "Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger…". Il pugile ha poi confessato chi invece vorrebbe rivedere al di fuori del programma: "Mi farebbe piacere rivedere Blind, Gustavo, Jeremias, Roberta e Antonio…"

Secondo Clemente lo schierarsi con un gruppo, piuttosto che con un altro, l'ha svantaggiato agli occhi del pubblico: "“Il nostro gruppo non era purtroppo coeso come quello dei Cucarachas…”. Il pugile sarà presente alla prossima puntata dell'Isola, questa volta finalmente in studio. Chissà se anche lui, come sua moglie Laura Maddaloni, litigherà con l'opinionista Vladimir Luxuria, la quale l'ha criticato molto spesso durante il suo percorso.

