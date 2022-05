Uomini e donne, Giorgio Manetti suona la sveglia a Gemma Galgani: "Apri gli occhi e smettila"

21 maggio 2022 a

Giorgio Manetti e Gemma Galgani non si sono lasciati bene e ora l'ex gabbiano fiorentino di Uomini e donne in una intervista sul settimanale ufficiale della trasmissione storica di Maria De Filippi, ha attaccato la sua ex fiamma che da tredici anni cerca l’amore in televisione: "Gemma deve smetterla di sognare, bisogna aprire gli occhi. La storia avuta con me è un bel ricordo". E ha sottolineato ancora una volta che secondo lui in realtà la dama torinese non ha mai avuto e non ha tuttora alcuna intenzione di lasciare lo studio per iniziare una seria storia d’amore lontana dalle telecamere con lui. O con qualsiasi altro.

Manetti inoltre sostiene che secondo lui Ida e Riccardo "non hanno possibilità di vivere una relazione stabile" perché da come parlano si intuisce che fra i due non c'è intesa o caratteristiche comuni, entrambi sono troppo concentrati su loro stessi, sulle loro paranoie, paure, ansie, e rimangono sempre attaccati al passato. Un passato che traspare sui loro volti stanchi.

Infine, per Manetti Ida non è l’erede di Gemma semplicemente perché Gemma "non avrà mai eredi".

