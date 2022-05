Isola dei Famosi addio, "devo andare all'università": il clamoroso ritiro del figlio di Carmen Di Pietro

Francesco Fredella 24 maggio 2022 a

Si ritirano per la fame. Si ritirano per la mancanza degli affetti più cari. Si ritirano dall'Isola dei famosi perché stanchi dei mosquitos, ma non era mai accaduto prima che un concorrente ritornasse in Italia per l'università. Proprio gli studi hanno spinto Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, a tornare in Italia. Una decisione che ha lasciato tutti senza parole.

“Purtroppo devo andare via per pensare ai miei studi. Mi spiace, devo lasciare l’Isola dei Famosi. Confermo la decisione e mamma è d’accordo. A casa mi mancano tutti, ma non è questo il motivo. Qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Il motivo è la mia università. Ho mantenuto la mia promessa di fare fino a maggio, ma non posso fare ancora. No non posso rimandare questi esami. So che è solo un mese in più, però non frequento un’università normale, è un corso tutto in inglese. Sono fermo su questa decisione e non mi smuovo. In questi giorni pensavo solamente al mio percorso di studi", ha detto alla Produzione davanti alle telecamere del reality. Così è stato subito prenotato un volo per il ritorno in Italia. "Ricominciare tutto a luglio per me sarebbe troppo tardi, devo tornare. Mi dovete credere, ci ho pensato giorno e notte. Per quanto riguarda il tempo passato qui mi sento cresciuto e cambiato. Sono felice di tutto e mi spiace tantissimo andarmene. Però devo pensare al mio futuro e la scuola viene prima di tutto. Non me lo posso permettere, sono anche indietro di tre esami”, racconta ancora.

Una decisione che sul web è stata presa positivamente dal pubblico. E anche da Carmen Di Pietro, che ha detto: “Io appoggio mio figlio in questa decisione. Lui è molto preciso con la scuola e mi rende fiera. Fa un’università difficile e in inglese. Mi ha comunicato questa decisione e io da madre non posso fare altro che appoggiarlo. Mi ha detto che se rimanesse qui starebbe sulla stuoia a pensare ai suoi studi. Quindi a questo punto è bene che vada e ci vedremo presto”.

