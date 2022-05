Verissimo, Ida Platano e l'intervista disastro: "La peggiore di sempre", imbarazzo a Mediaset

29 maggio 2022 a

a

a

"Sono molto emozionata, è un momento felice". Ida Platano entra raggiante in studio a Verissimo, fasciata in un tailleur fucsia con ampia scollatura sul generoso décolleté. Si prodiga in complimenti per la padrona di casa, Silvia Toffanin, ma non può sapere di stare andando incontro a un disastro. La protagonista di Uomini e donne, infatti, ripercorre la sua storia con Riccardo Guarnieri, un tira e molla che ha caratterizzato gli ultimi anni del Trono Over e pure a Temptation Island, e che ha registrato un epilogo durissimo pochi giorni fa.

"Fate pena, siete qui solo per...". Tina Cipollari perde la testa: insulti a Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Quando la Toffanin chiede a Ida, dopo la clip su Riccardo, come sia oggi il loro rapporto, la Platano risponde con gli occhi lucidi: "Non è amore, è amore immenso". Più di così, insomma non si potrebbe. Un bel cortocircuito, con risposta però logica: l'intervista della 39enne hair stylist a Verissimo è stata registrata poco prima della puntata di U&D in cui sono volate parole grosse con Riccardo. La Platano era talmente furiosa da costringere Maria De Filippi a fermare lo scambio di insulti tra dama e cavaliere consigliando a Ida di bere un bicchiere d'acqua per calmarsi. Tra ripicche, gelosie, accuse incrociate, tra i due eterni innamorati litigarelli questa volta sembra finita davvero.





Ida Platano, "intervista-disastro": guarda il video integrale di Verissimo



Per questo le parole piene di amore pronunciate a Verissimo (con tanto di lacrime copiose, ma per i periodi difficili vissuti da ragazzina e il matrimonio fallito), sembrano beffarde alla luce di com'è andata a finire. E gli utenti, impietosi, su Twitter si scatenano definendo in tempo reale quella della dama "la peggiore intervista nella storia di Verissimo".

"Ma vaffa...". Uomini e Donne, Tina Cipollari perde il controllo: il raptus finisce in lacrime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.