Rai, un clamoroso scippo a Mediaset: "Tutto pronto, torna a Viale Mazzini...", panico al Biscione

Mediaset pronta a salutare l'Isola dei Famosi. L'edizione di quest'anno condotta da Ilary Blasi potrebbe essere l'ultima andata in onda su Canale 5. A lanciare l'indiscrezione è ThePipol, progetto editoriale di cui è fondatore Gabriele Parpiglia, che parla di un rinnovo da parte del Biscione a rischio. Che fine farà allora il programma d'avventura? Stando a diversi scenari l’Isola potrebbe tornare in Rai o passare su piattaforme digitali nascenti. Motivo per cui l'unico reality che potrebbe andare in onda sulle reti Mediaset sarebbe il Grande Fratello Vip, che a settembre tornerà a intrattenere i telespettatori.

"Quella che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima stagione per l’Isola dei famosi targata Mediaset. – scrive ThePipol –. Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione, non sia stato preso in considerazione dal Biscione. Che cosa succederà dunque? Rivedremo i naufraghi in Rai o sulle piattaforme digitali nascenti?".

Se tutto questo venisse riconfermato, si avvererebbero le voci di TvBlog sull'accordo tra il Biscione e Banijay. Un patto triennale, che ha scadenza proprio nel 2022. Un fulmine a ciel sereno, visto che l'edizione condotta dalla Blasi è stata addirittura allungata. Ma i buoni risultati ottenuti potrebbero non bastare. Al momento però l'unica certezza è che le prossime puntate termineranno il 27 giugno, giorno in cui sarà decretato il vincitore.

