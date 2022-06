Antonella Clerici, lo strazio: "Ciao Laura, addio". Morta la star di "The Voice Senior"

06 giugno 2022 a

Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta la cantante Laura Grey. La donna, all’anagrafe Vincenzina Agrillo, era stata protagonista in passato di The Voice Senior, il programma in onda su Rai1. Per questo a rendere ufficiale la tragica notizia è stata Antonella Clerici, all'epoca conduttrice della trasmissione. "Ciao Laura - è stato il commento su Instagram - hai portato sul palco di 'The voice senior' tutta l'energia partenopea".

L'artista, deceduta all'età di 81 anni, è scomparsa domenica 5 giugno. Al talent show Laura aveva fatto parte del team Gigi D’Alessio nell’edizione andata in onda nel 2020. Prima di debuttare su Rai 1, la cantante partecipò a diversi concorsi e nel 1966 firmò il suo primo contratto discografico. Negli anni Settanta si fece conoscere in tutta Italia e nel mondo come ambasciatrice del repertorio classico napoletano.

Proprio per Napoli decise di farsi chiamare Laura Grey. Ma la cantante, oltre alla musica, si dedicò anche alla recitazione. Tra le varie esperienze l'interpretazione del ruolo di Concetta Esposito nella pellicola Onore e Guapparia. Nata ad Afragola, i funerali di Vincenzina si terranno però nella giornata di lunedì 6 giugno nella chiesa degli Artisti di San Ferdinando in Piazza Trieste e Trento.

