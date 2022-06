Isola dei Famosi, "l'hanno massacrata": la frase su Lory Del Santo che spiazza tutti

Francesco Fredella 07 giugno 2022 a

Lory Del Santo è stata eliminata dall'Isola dei famosi. Su di lei si è abbattuto un vero e proprio uragano. Ora, dopo l'addio in Honduras, arriva lo sfogo del suo agente, Paolo Chiparo. Che tuona: “Lory Del Santo è stata ingiustamente massacrata”. Il manager è furioso nei confronti di chi non ha affatto trattato bene la donna, che per la seconda volta partecipa a un reality.

La Del Santo ha dovuto lasciare l'isola prima per aver perso il televoto contro Estefania Bernal e poi, quando è arrivata a Playa Sgamadissima, ha perso il ballottaggio con Pamela Petrarolo. Si tratta di un'eliminazione clamorosa perché è uscita con percentuali bulgare. Così, su Instagram Paolo Chipparo torna sulla vicenda con toni, giustamente, molto forti. “Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio…”, scrive.

“Mi è dispiaciuto che nessuno abbia ricordato la sua storia”. Verissimo. Perché la Del Santo, che ha una storia personale alle spalle pazzesca, sarebbe stata quasi considerata come una pedina e non come un grande personaggio della televisione italiana. “Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità. Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande donna…”, conclude Chiparo.

