Isola dei Famosi, "sono un branco di lupi": la frase che può far saltare tutto

L'ultima eliminata dell'Isola dei Famosi è stata Lory Del Santo: solamente il 30% del pubblico aveva deciso di tenerla in gioco. Non è la prima volta che la show girl partecipava al reality, ma quest'ultima è stata un'esperienza ricca di alti e bassi andando al televoto ben dieci volte, riuscendo sempre a scamparla, ma non questa volta.

Però, c'è chi non ha apprezzato il trattamento riservato alla Del Santo. Il suo manager, Paolo Chiparo, ha infatti polemizzato su Instagram la sua eliminazione: "Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio, evidentemente abbiamo visto dei daytime diversi, perché Lory non ha mai parlato male di nessuno". Il manager ha fatto riferimento all'opinionista Vladimir Luxuria che nel daytime ha accusato la naufraga di parlare all'orecchio di tutti i concorrenti.

"Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory. Il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità. Poteva essere l’occasione per raccontare la forza di una donna" ha continuato Chiparo che ha poi aggiunto: "Voleva solo vivere dei bei momenti in compagnia, giocare divertirsi. Invece il branco gli ha regalato l’etichetta di falsa! Lory è stata 10 volte al televoto, accettando le decisioni del gruppo senza polemizzare. Il pubblico sovrano ha sempre ribaltato i pronostici del branco, e ha sempre deciso di salvarla. Ricordo che Lory in 100 giorni non ha mai avuto una sorpresa, a differenza di tanti altri, come mai? Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande donna, omaggiandola con la giusta passerella che meritava".

