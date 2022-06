Isola dei Famosi, Roger Balduino e i dettagli piccanti: "In albergo con Estefania.."

Francesco Fredella 13 giugno 2022 a

Da una parte c’è Roger Balduino, super modello brasiliano 32enne che ha dovuto lasciare L’Isola dei Famosi per un infortunio al piede. Dall’altra c’è Estefania Bernal. Tra loro, a quanto pare, c’è sempre stato molto feeling ed infatti i telespettatori hanno seguito con particolare attenzione la loro vicenda.

Balduino, lo ricordiamo, ha detto che ha provato inizialmente un legame ‘speciale’ con la concorrente dell’Isola. Poi tutto potrebbe essersi trasformato, insomma sarebbe scattato qualcosa. Ed ora, intervistato a ‘Non succederà più’, l’ex naufrago svela quello che sarebbe accaduto in albergo, prima dell’inizio del reality. M quella di Balduino è una versione dei fatti, non si tratta della realtà. Infatti, Estefania ha giurato che con Balduino, prima dello sbarco in Honduras nulla è successo. Uno dei due potrebbe mentire, condizionale d’obbligo.

“Qualcosa di intenso fuori dall’Isola è successo, nell’albergo”, dice Roger. Che torna alla carica senza freni. “All’inizio abbiamo fatto una strategia, ma dopo un po’, giocando con il cuore, mi sono innamorato. Anche gli altri concorrenti ci dicevano: “Vedete che le coppie funzionano”. Poi lei mi è piaciuta, ero veramente preso. Lei sapeva il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anche io le piacevo ma non come lei piaceva a me”, le sue parole adesso potrebbero creare una vera e propria bufera. Risponderà Estefania?

