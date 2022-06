Arisa e Rocco Siffredi, spunta il materiale top-secret: proprio quelle che immaginate

14 giugno 2022 a

Tra Arisa e Rocco Siffredi qualcosa accadrà. Che l'attore del cinema per adulti più famoso del mondo nutra un certo debole per la cantante di Sincerità, nonché star di Ballando con le stelle, è cosa nota. E ora, spiffera Ivan Rota nella sua rubrica "Chicche di gossip" per Dagospia, la simpatia potrebbe quagliare.

Questione di mesi, anzi di settimane: "Nessun film p***o per Arisa e Rocco Siffredi - premette la gola profonda dell'italico pettegolezzo -. Le due star hanno un progetto discografico molto particolare. In uscita, si dice, a settembre. Materiale top secret, ma non si tratta di solo s***o. Sulla scia delle scandalosa Je t’aime, moi non plus ansimata decenni orso da Jane Birkin e Serge Gainsbourg".

Il riferimento musicale e artistico è alto, altissimo: roba da far tremare i polsi, e pure le viscere, a molti protagonisti del nostro showbusiness. Ma Rocco ne ha viste e vissute di tutti i colori e in quanto a sangue freddo (e cuore caldo) non è secondo a nessuno. Rosalba Pippa, invece (questo il nome all'anagrafe della cantante abruzzese) è ormai artista a tutto tondo, dalle qualità vocali e dalle sensibilità spesso messi colpevolmente in secondo piano dalla "esuberanza" sociale e da una certa qual incontinenza verbale (spesso dai contorni piccantissimi) che ne ha decretato le fortune su e giù dal palco del Festival di Sanremo (dov'è ormai di casa) ma soprattutto nei programmi tv e sui giornali.

Qualche mese fa Arisa si era detta interessata a un'esperienza cinematografica "proibita", sia pur "soft" e Siffredi si era subito messo sull'attenti, rendendosi disponibile ad accoglierla professionalmente. "Sono un suo fan, a me piace molto lei come donna", si era sbilanciato, definendola "sexy a livelli surreali". Ora sarà la sua Jane.

