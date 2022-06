Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle, cosa le ha detto Pier Silvio Berlusconi

16 giugno 2022 a

Iva Zanicchi sarà una delle prossime concorrenti di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1. Lo ha rivelato lei stessa in un'intervista a Super Guida Tv. Intervista nella quale ha parlato anche della reazione di Pier Silvio Berlusconi alla notizia. Dopo aver saputo che la cantante sarebbe passata alla concorrenza, l'amministratore delegato di Mediaset, avrebbe accettato di buon grado la sua scelta, augurando il meglio all'artista per questa nuova esperienza.

"Devo dire la verità, è stato stupendo - ha detto la Zanicchi su Berlusconi nell'intervista -. È una persona a cui sono molto legata, lo conosco da quando era bambino. Mi ha detto 'vai Iva, devi fare tutto quello che ti aggrada. Mediaset rimarrà sempre casa tua, torna quando vuoi'. Sono state parole bellissime, è stato bello sentirsi dire questo da lui”. La cantante ha scherzato anche sul fatto che la sua presenza a Ballando è confermata solo al 99%. Quell’1 per cento di dubbio, invece, è legato al rischio “che possa finire in ospedale”.

La presenza della Zanicchi, comunque, è una delle poche cose certe della nuova edizione di Ballando con le Stelle, su cui le indiscrezioni per ora scarseggiano. Probabilmente perché è ancora troppo presto. In ogni caso, tra i nomi dei possibili partecipanti è spuntato quello di Paola Barale, anticipato dalla rivista Vero Tv. E poi c'è l'ipotesi Barbara D'Urso, che parteciperebbe però in veste di special guest.

