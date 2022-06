Adriana Volpe, la stoccata del big Mediaset: "Perché ora è fuori dalla tv"

20 giugno 2022 a

E' molto amata dal pubblico ed è stata anche protagonista di esilaranti siparietti e feroci polemiche ma Adriana Volpe al momento è fuori dalla tv. La produzione del Grande Fratello Vip dove la showgirl era opinionista non l'ha riconfermata per la prossima edizione del reality show. Alfonso Signorini, che è presentatore e autoredel programma di Canale 5, infatti, vuole volti nuovi per la settima stagione.

E così la Volpe ora è rimasta a bocca asciutta. Per la conduttrice di 49 anni, al momento, non ci sono progetti per la prossima stagione televisiva. Un duro colpo per lei che non si è mai fermata in vent'anni di carriera, molti dei quali trascorsi in Rai. La Volpe è poi passata a Mediaset dove l'abbiamo vista come concorrente e come opinionista al Grande Fratello Vip. E poi ancora, l'esperienza a Tv 8.

Secondo Maurizio Costanzo, la brava Volpe ha commesso un errore. Nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica tv, il marito di Maria De Filippi ha scritto che per fare carriera nel mondo dello spettacolo e raggiungere dei traguardi notevoli ci vuole maggiore pazienza. "I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza", ha chiosato Costanzo.

