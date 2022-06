Roberta Morise, confessione-choc: "Giulio mi ha tradito. Ecco cosa ho capito"

Francesco Fredella 27 giugno 2022 a

a

a

Parla Roberta Morise, una delle conduttrici dell'estate di Rai1. “Adesso ho capito che devo essere meno buona”, racconta in un'intervista. Da poche settimane è sbarcata sulla Rete ammiraglia Rai con Camper, la trasmissione itinerante che prende il posto del format È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Adesso al settimanale Confidenze racconta: "Da parte di Giulio è arrivato un tradimento, non lo voglio commentare ma ho capito che devo essere un po’ meno buona". Parole fortissime, che fanno riflettere e che lei stessa non aveva mai pronunciato prima di questo momento.

Passionaccia impensabile per Roberta Morise, con chi la hanno sorpresa mentre... Impensabile





Poi la Morise parla del suo nuovo programma, Camper. E dice: “Mi impegna moltissimo”. Insomma, l'estate di Rai1 - che non declina alle repliche il palinsesto dei mesi più caldi - per lei è un'altra grande occasione professionale. “Camper mi impegna molto per esempio fino al 9 settembre non potrò pensare alle vacanze e potrò farlo solo alla fine dell’estate”, spiega al settimanale Confidenze.

Roberta Morise e Ignazio Boschetto? "Sembra che i due...": giù la maschera, conferma pirotecnica





Non mancano momenti commoventi, forti, durante l'edizione di Camper. Uno dei tanti quando si è ritrovata davanti un ricordo risalente alle nozze dei genitori (la Morise ha suo padre tempo fa, aveva solo 48 anni). Tanta commozione anche in una delle puntate girate ad Assisi, la città di San Francesco. La Morise in quel caso è scoppiata a piangere di nuovo.

"Il tempo di un'estate". Morise di nuovo single: è già finita con il cantante del Volo. E sul flirt con Ramazzotti...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.