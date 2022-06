Camper, Roberta Morise spiazzata dal collega: "Tu di Firenze te ne intendi..."

14 giugno 2022 a

a

a

Roberta Morise è finita nel vortice del gossip dopo che alcune voci hanno parlato di un possibile tradimento da parte del fidanzato fiorentino, paparazzato con un'altra famosissima donna del mondo dello spettacolo. Un riferimento, forse poco delicato, a questa vicenda c'è stato nel corso del suo programma, Camper, in onda su Rai 1. Lanciando un collegamento con il capoluogo toscano, il volto maschile della trasmissione, Tinto, rivolgendosi a lei ha detto: “La mia vacanza preferita, cara Roby, è quella enogastronomica. Ora andiamo a Firenze, dove c’è un panino che è il re della città”. Aggiungendo poi: "Tu di Firenze te ne intendi…".

Bianca Guaccero, promozione su Rai1, addio "Detto fatto", filtrano voci clamorose

Sorpresa dalle parole del collega, la Morise ha replicato con un timido “Eh si”. Salvo poi cambiare subito argomento e chiamare in causa l'inviata: "Monica, sei a Firenze?". Intanto i telespettatori si chiedono se a telecamere spente, finito il programma, la conduttrice abbia bacchettato o meno Tinto per l'uscita.

Ilary Blasi e l'Isola dei famosi, "causa per un milione di euro". Indiscrezione: si finisce in tribunale? | Guarda

Per quanto riguarda la Morise e il fidanzato, comunque, stando a diversi siti di gossip lui sarebbe stato visto in un hotel di Firenze con una famosa showgirl, con la quale sarebbe poi volato in elicottero fino a Positano in Campania. In ogni caso, non c'è certezza su questo eventuale tradimento. Sarà vero o si tratta solo di una bufala? Intanto si attendono conferme o smentite dai diretti interessati.

"Con quello sguardo...": Vladimir Luxuria ridicolizza Lory Del Santo, si scatena il caos in diretta tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.