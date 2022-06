Camper, "scusi ma suo marito dov'è?". Gaffe clamorosa dell'inviata, imbarazzo Rai 1

17 giugno 2022 a

Imbarazzo totale a Camper su Rai 1 nella puntata di oggi 17 giugno. In collegamento da una spiaggia italiana, al lido di Caorle, in provincia di Venezia, c'era una inviata che ha intervistato una bagnante, non sapendo ovviamente nulla della sua vita. Così Maria Elena Fabi si è avvicinata a una donna anziana del posto che stava prendendo il sole su un molo. Quindi le ha chiesto: “Viene qui tutti i giorni lei, signora?”. E la donna ha risposto: “Si, sempre, tranne quando è brutto tempo ovviamente”. A quel punto la giornalista ha fatto uno domanda molto scivolosa: “E suo marito dov’è?”, le ha chiesto. “Non c’è più…”, ha ribattuto la signora. “ormai sono sola”.

Fortunatamente la signora non si è affatto offesa per la domanda impertinente dell’inviata di Camper, visto che non poteva sapere che lei fosse vedova. Ma chiuso questo momento di imbarazzo se ne è riproposto un altro. Maria Elena Fabi ha infatti chiesto alla donna se, secondo lei, lì in zona c’è qualcuno che potrebbe diventare il fidanzato di Roberta Morise: “Ne trova finché vuole qui di fidanzati”, ha affermato la signora. E Tinto in studio, rivolto alla collega, ha aggiunto: “Vedi, ti stiamo cercando un fidanzato andando in giro in tutte le spiagge d’Italia”.

