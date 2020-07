I Fatti Vostri, bomba su Roberta Morise: passionaccia impensabile, con chi la hanno sorpresa mentre...

08 luglio 2020 a

Dopo Eros Ramazzotti, Roberta Morise frequenta Ignazio Boschetto uno dei tre tenori de Il Volo. Il retroscena lo svela il sito Dagospia. "La Morise prende il volo nel boschetto - scrive il giornalista Giuseppe Candela - La conduttrice de I Fatti Vostri (silurata per far posto a Samatha Togni) frequenta Ignazio de Il Volo. A fine giugno i due sono stati avvistati insieme in Calabria e, precisamente, sul lungomare di Cirò Marina. Ieri sera la showgirl gli ha dedicato una storia su Instagram mentre guardava il cantante in tv", ha scritto il giornalista.

Nessuno dei diretti interessati ha ancora commentato l'indiscrezione. Qualche mese fa Roberta Morise, ex di Carlo Conti. aveva dovuto smentire anche il gossip che la vedeva vicina a Eros Ramazzotti.

