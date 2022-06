GfVip, "Signorini pensa a lui". Clamoroso a Mediaset: il concorrente "di rottura"

Francesco Fredella 29 giugno 2022 a

Potrebbe essere proprio lui uno dei personaggi su cui sta puntando da tempo Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, conduttore e autore del Gf Vip, a quanto pare lo vorrebbe nella casa: Max Felicitas, attore hard e Tik toker, divide tutti. Un concorrente di rottura che potrebbe servire tanto alle dinamiche del reality di Canale5. Ma la sua resta una storia particolare. In passato ha raccontato, addirittura, di essere stato bullizzato dai compagni di classe. Acqua passata, adesso ha costruito - anche grazie ai social - un impero.

A Tgcom24 racconta il suo successo così: “Il mio è un linguaggio che avvicina tutti, è capibile da ogni generazione, grandi e piccini”. E poi la scelta di sbarcare su Tik Tok. “Mi piace come piattaforma e come funziona, è veloce, conciso, propone contenuti divertenti e accattivanti, è un’ottima forma di intrattenimento per rilassarsi con video molto divertenti ed è trasversale, seguito dai giovani, ma anche dagli adulti”, racconta.

S'inspira, e non lo nasconde, a Jim Carrey per quella sua comicità unica. Inimitabile. Ma sogna un video su Tik Tok con Belen Rodriguez. L'appello, stavolta, lo lancia da Tgcom24. I suoi video fanno milioni di visualizzazioni e sui social, l'erede di Rocco Siffredi va fortissimo. Per questo motivo, da rumors, sembra che gli autori del Gf vip lo vogliano subito nella casa. Lui potrebbe già aver detto sì, ma quando gli telefoniamo non commenta. Silenzio assoluto. Almeno per ora. Sorride. Sorride. E basta.





