Elisabetta Gregoraci, nuovo corteggiatore? Cosa svela l'ex di Briatore

29 giugno 2022 a

a

a

Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un’intervista a Chi. Tra i tanti temi toccati, anche quello di Sanremo, che alla showgirl ovviamente non dispiacerebbe in qualità di co-conduttrice di una delle serate. Recentemente Amadeus ha annunciato la presenza di Chiara Ferragni, che sarà sul palco del teatro Ariston per la prima e l’ultima serata del Festival 2023. Come spesso accade, è circolato anche il nome della Gregoraci, che ha però smentito qualsiasi ipotesi.

"È stato devastante...": la confessione privata di Elisabetta Gregoraci

“Sono stata vicina a Sanremo in passato - ha dichiarato al settimanale diretto da Alfonso Signorini - ora però sono già in tanti al Festival, hanno già iniziato ad annunciarli adesso. Questa sarà un’estate da trottolina, come sempre, sono provata ma felice”. Impossibile non parlare anche di gossip, dato che la Gregoraci è sempre molto attenzionata da quando è finito il matrimonio con Flavio Briatore. In forma strepitosa come sempre, la showgirl di Soverato continua ad avere molti corteggiatori: “Devo dire che i pretendenti non mi mancano, qualcuno coraggioso per fortuna c’è ancora”.

"Cosa mi dice Fratel Cosimo su Briatore": tutto l'imbarazzo di Elisabetta Gregoraci

Inoltre la Gregoraci ha dedicato un pensiero anche al Grande Fratello Vip, di cui è stata grande protagonista per diversi mesi: “Mi ha permesso di farmi conoscere meglio. Tanta gente ancora oggi mi scrive per dirmi che vorrebbe condividere con me quei momenti nella casa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.