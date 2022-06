Uomini e donne, Isabella Ricci: "Fabio è in ospedale". Come sta

30 giugno 2022 a

Isabella Ricci, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato che Fabio Mantovani è in ospedale. I due si sono conosciuti a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, e un mese fa si sono sposati. Ora però l'ex cavaliere ha dovuto subire un intervento chirurgico e si trova ancora ricoverato in una clinica. Fabio si è sottoposto a un’operazione al ginocchio, per un problema che doveva risolvere da tempo da "quando era giovane e faceva il calciatore".

Fabio Mantovani una volta uscito dalla clinica dovrà sottoporsi a due settimane di riabilitazione. La coppia del Trono Over ha comunque rassicurato i suoi fan che l'intervento è perfettamente riuscito. "Operazione fatta", ha scritto la Ricci pubblicando un video che la ritrae con Fabio sul letto dell'ospedale. I due sono sorridente e appaiono sereni: "Mio marito sta meglio”, ha aggiunto Isabella.

La Ricci e Fabio sono convolati a nozze il 28 maggio scorso a Pescantina, in provincia di Verona, dove vive Mantovani. Al loro matrimonio c'erano anche altri volti di Uomini e Donne come Samantha Curcio e Marcello Messina che sono rimasti loro amici. Sotto il post condiviso di Isabella, tra i vari commenti, c'era proprio quello dell’ex tronista. "Ha una donna meravigliosa vicino", ha scritto Samantha.

