Elisabetta Gregoraci, "Madre Teresa?". La più clamorosa e intima insinuazione (vip)

02 luglio 2022 a

Elisabetta Gregoraci è stata insultata da Karina Cascella per aver sostenuto che il suo idolo è Madre Teresa di Calcutta. La ex opinionista di Uomini e donne ha attaccato l'ex moglie di Flavio Briatore che come si sa è molto religiosa perché dice che il suo stile di vita non può corrispondere agli insegnamenti di Madre Teresa. "Vive come viveva lei in mezzo alla povertà", ha sbottato la Cascella: "Ma davvero non poteva evitare di dire una roba del genere? Delle volte sarebbe meglio tacere".

Madre Teresa ha vissuto tutta la sua vita con i poveri e per il suo impegno ha vinto anche il Nobel per la pace nel 1979. "Certe affermazioni sono assurde e offensive", ha proseguito Karina con un post pubblicato sui social. "Se tu fai un’affermazione simile vuol dire un’altra cosa, cioè il mio mito è sempre stato un personaggio del genere, una persona che si è prodigata per gli altri e che ha rinunciato alla sua vita per gli altri e va veramente a cozzare con Montecarlo, con le barche, con le ville, con lo sfarzo e il lusso sfrenato. A me viene da sorridere leggendo una dichiarazione del genere, ma credo anche a voi". Infine: "Io non ce l’ho con nessuno. sfoglio Instagram, mi esce fuori una ca*** del genere e istintivamente dico ma fai davvero? Veramente dallo yacht dici che il tuo mito era Madre Teresa di Calcutta? Fa sorridere". Dalla Gregoraci, per il momento, non è arrivata alcuna risposta.

