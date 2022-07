Michelle Hunziker, "sparito, cancellato": un colpo di scena da Mediaset

01 luglio 2022 a

All Together Now sparito? Il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker non è apparso nei nuovi palinsesti di Mediaset. La trasmissione era andata in onda per ben quattro edizioni e vedeva, oltre alla conduttrice svizzera, la presenza di J Ax come presidente di giuria, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Nonostante gli ascolti l'ultimo anno non avessero brillato, la quinta edizione sembrava quasi scontata e invece niente.

L’ultima puntata del game show musicale è andata in onda il 19 dicembre ed ha vistovincere il rocker Giacomo Voli. Una finale vista giusto da 2.031.000 spettatori pari al 13 per cento di share. Immediata la reazione di Davide Maggio, che rispondendo ad una domanda su Instagram ha commentato: "È stato cancellato? Speriamo".

In ogni caso la Hunziker avrà tante altre opportunità di tornare in onda. Oltre allo storico Striscia la Notizia, Michelle intratterrà per il secondo anno i telespettatori con il suo one-woman show Michelle Impossibile & Friends. Un'edizione, quella del 2023, molto diversa da quella passata perché non si baserà sulla celebrazione della carriera dell’artista ma di altri personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo. Insomma, ancora una volta il Biscione riserba grandi sorprese.

