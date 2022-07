Dayane Mello e l'amica vip, occhio alla mano: parti intime, raptus in strada

02 luglio 2022 a

a

a

Quella di Dayane Mello è indubbiamente la paparazzata del giorno, se non della settimana. La modella brasiliana, rivelata al grande pubblico dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è stata beccata in pieno centro a Milano insieme a due amiche molto chiacchierate: da una parte la collega modella Dana Saber, dall'altra la super-glamour Soleil Sorge, pure lei ex gieffina vip e lanciatissima nel mondo dei reality Mediaset, non solo (e non più) in qualità di concorrente.

Anna Falchi dice addio a Ruggeri, con chi l'hanno beccata: foto inequivocabili (e scoop pazzesco) | Guarda





A dare spettacolo, per una volta, non è Soleil, ma il duo Dayane-Dana. La brasiliana si avvinghia per strada alla Saber, la bacia appassionatamente in bocca, sorride maliziosa, continua le sue effusioni. L'amica sembra per la verità un po' perplessa, spiazzata, ma non si sottrae al raptus erotico. Il tutto sotto l'obiettivo di un paparazzo, che scatta foto e gira un video poi ripreso su Instagram dalla pagina di gossip Whoopsee.it. Ma Dagospia fa giustamente notare due momenti rivelatori.

La scena sembra tutto tranne che "spontanea", di sicuro non "rubata". Immagini nitidissime, occhiate condiscendenti. Insomma, sembra tutto studiato per "dare scandalo". Forse, suggerisce Dago, si tratta di una trovata di Dayane "a corto di visibilità dopo aver esaurito i reality". Il riferimento è prima alla partecipazione, come detto, al GfVip con annessa amicizia molto intima con Adua Del Vesco, quindi al reality brasiliano La Fazenda con drammatiche polemiche per un rapporto sessuale non consenziente davanti alle telecamere (poi smentito), in condizioni peraltro di scarsa presenza di spirito per troppo alcool. Altro punto sospetto: Soleil, appena vede le amiche baciarsi, esibisce una espressione di sorpresa molto fotogenica, salvo rabbuiarsi successivamente, una volta capito di essere "la terza incomoda", nell'ombra. Gran finale con Dayane che, non paga, cerca di spostare la mano di Dana sul proprio Lato B, ma la Saber non sembra molto convinta... Il gioco è andato troppo in là?

Diletta Leotta beccata così sul lettino in spiaggia, si vede tutto: la foto che sfiora la censura | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.