Eva Robin's, ve la ricordate? Impensabile ritorno in Rai: chi la chiama

Sta prendendo forma la nuova edizione di Ballando con le stelle. Nelle ultime ore sono circolati nomi importanti, dati quasi per certi: si tratta di Eva Robin’s e Gabriel Garko. L’attrice e cantante, pseudonimo di Roberto Maurizio Coatti, è nota soprattutto per aver recitato nella fiction di Canale 5, Il bello delle donne 2, e per aver condotto nel 1991 Primadonna.

Molto attiva nel cinema, è da anni lontana dalla tv, ma potrebbe quindi ritornarci il prossimo autunno grazie a Milly Carlucci. Insieme a lei, altro nome di peso è quello di Gabriel Garko: i due andrebbero ad aggiungersi a un cast che già prevede Iva Zanicchi, Marta Flavi e Nancy Brilli. A fare il nome di Eva Robin’s è stato Giuseppe Candela, che nella sua rubrica su Dagospia ha anche fatto chiarezza per quanto concerne la giuria. Negli scorsi giorni si è parlato di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli che, nonostante la stima della Carlucci, starebbe meditando di lasciare il suo posto.

Il nome che era circolato era quello di Arisa, ma secondo Candela la squadra della giuria non subirà modifiche: confermato il quintetto composto da Zazzaroni, Canino, Smith, Lucarelli e Mariotto, così come saranno la loro posto Alberto Matano e Rossella Erra. Unico dubbio è al momento rappresentato da Roberta Bruzzone.

