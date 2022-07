Rita Dalla Chiesa, "si rivoltano nella tomba": chi finisce in tribunale

Francesco Fredella 05 luglio 2022 a

a

a

Tutta pura follia. Davvero follia. Rita Dalla Chiesa, una delle signore della tv (da sempre in prima linea per difendere i più deboli) viene attaccata dagli haters. Il motivo? L'indiscrezione circolata nelle ultime ore e legata alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La notizia del suo arrivo nella casa di Cinecittà l'ha data Dagospia.it con un pezzo a firma di Giuseppe Candela.

Rita Dalla Chiesa insultata? Blitz dei carabinieri, chi è la bestia

Gli haters, i cretini della Rete, hanno addirittura messo in mezzo suo padre (il Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, uomo di Stato ucciso dalla Mafia a Palermo). “Agirò per vie legali”, dice Rita Dalla Chiesa. È arrabbiata. Nera. E alza la voce senza mezzi termini (com'è giusto che sia). “Ho fatto lo screenshot di tutte le cattiverie che sono state scritte…Ci penserà il mio avvocato…”, scrive ancora la Dalla Chiesa contro gli haters.

Rita Dalla Chiesa, un uomo insulta suo padre e i carabinieri gli entrano in casa: clamoroso, cosa scoprono

Il suo arrivo al Gf vip dovrebbe essere imminente. Sembra, da rumors, che si tratta di una trattativa già conclusa. Ma lei dice: “Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte…”. Da tempo il Gf vip la sta corteggiando: per lei sarebbe un ritorno in grande spolvero a Mediaset, dov'è di casa da tempo. “Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose…”, continua a raccontare la madrina storica di Forum. E se, dopo il Gf vip, tornasse a Cologno con un programma tutto suo? Per tutti sarebbe una notizia bellissima.

"Atteggiamento tribale, ecco perché attaccano la Meloni": Rita Dalla Chiesa asfalta le "donne di sinistra"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.