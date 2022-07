Arisa, il dramma: "Vita stravolta", le indiscrezioni su Vito Coppola

Francesco Fredella 08 luglio 2022 a

a

a

La notizia dell'addio di Vito Coppola a Ballando con le stelle lascia tutti senza parole. Addetti ai lavori e non. Perché lui, talentoso ballerino di Milly Carlucci, era finito nel vortice del gossip per una relazione con Arisa (che ha trionfato nell'ultima edizione). A parlare di questo addio è BubinoBlog, ma la motivazione è ancora segreta. Da rumors, però, si apprende che Coppola sarebbe stato notato dai vertici della BBC: per lui un posto come nuovo maestro della versione inglese di Ballando con le Stelle, Strictly Come Dancing. Potrebbe, quindi, decidere di cambiare vita trasferendosi a Londra.

"Io schiava di un uomo? Lo dice il Vangelo...": Arisa, la rivelazione che spiazza l'Italia

Sembra ormai fatta. Coppola avrebbe accettato la proposta lasciando Ballando con le stelle. E cosa ne sarà della sua storia con Arisa? Altro mistero. Dopo il gradino più alto del podio, con la cantante di Potenza c'è stato un ottimo feeling. Sin da subito. I due, infatti, non si nascondono più, ma lei potrebbe fare la pendolare per amore: su e giù, Roma - Milano - Londra (e viceversa) per Vito.

Questa Arisa? Dimenticatela: clamorosa trasformazione, ecco com'è oggi. La foto irriconoscibile | Guarda



Intanto, prende forma la nuova edizione di Ballando con le stelle che torna ad ottobre. Nel programma del sabato sera di Rai1, condotto da un'inimitabile Milly Carlucci, arriveranno tanti personaggi dello spettacolo. Nessuno dal mondo dei reality (ormai è una costante). Ed è già caccia al nome doc. Tenetevi pronti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.