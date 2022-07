Elettra Lamborghini, clamorosa rivincita della sorella Elettra: si dice che...

Francesco Fredella 14 luglio 2022 a

La corsa al GfVip continua. Una fila di vipponi - alcuni famosi e altri un po' meno - aspetta di entrare nella casa più spiata d'Italia. Spunta anche il nome di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. Tra le due non c'è un bel rapporto, pare che siano ai ferri corti. Per questo tutti si chiedono come la prenderà Elettra quando verrà a sapere che sua sorella potrebbe partecipare al reality di Canale 5.

Alfonso Signorini da giorni sta dando un po' di indizi sui social. L'ultimo dice. "Una famosa nipote e sorella di”: tutto fa pensare proprio a Ginevra. E non è l'unico indizio: potrebbe sbarcare nella casa anche Andrea Iannone, pilota ed ex di Belen. Signorini ha lanciato un altro indizio: “Per il quarto concorrente del #GfVip7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas…“. Poi spunta il particolare dell'anello. Guardando alcuni scatti di Iannone si nota un anello molto simile a quello che Signorini "posta" nelle foto.

Stando a un'altra interpretazione, "a tutto gas" sarebbe invece una chiara allusione alla Lamborghini, quindi a Ginevra. Che ha quasi 30 anni, un diploma al Liceo Linguistico Internazionale Cesare Boldrini di Bologna e una laurea alla facoltà di Cultura e Tecnica del Fashion. Ama la moda, da sempre. Ha lanciato una linea di borse, che si chiama "Ginevra Collection". Ma quello che interessa, dal punto di vista del gossip, resta il rapporto con sua sorella Elettra: pare che non si parlino da molti anni e che Ginevra non abbia nemmeno partecipato al matrimonio di Elettra e Afrojack.

