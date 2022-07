GfVip, salta l'accordo per Rita Dalla Chiesa. Gira una strana voce

Francesco Fredella 08 luglio 2022 a

Cambia tutto. Fuoriprogramma per alcuni aspiranti concorrenti del GfVip, la trasmissione di Alfonso Signorini che inizierà a settembre. Sembrava fatta per Rita Dalla Chiesa, signora della tv, e invece alla fine non se n'è fatto nulla. Non parteciperà al reality di Canale 5. Un vero peccato, perché si tratta di uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Secondo TvBlog, sempre molto informato su questi tipi di retroscena, pare che qualcosa sia andato storto. Anche per Federico Fashion Style e Max Felicitas sembra essere saltato tutto. Pure in questo caso non si conoscono i motivi.

Dai rumors raccolti in queste ore, però, spunta il nome di George Ciupilan, papabile concorrente della prossima edizione del GfVip ed ex concorrente de Il Collegio, reality show di Rai 2. “L’ex volto de Il Collegio e de La Caserma sarà arruolato nella Casa? Pare proprio di sì…”, si legge in Rete.

E' fatta invece, fonte assicurata, per Wilma Goich (l'ex moglie di Edoardo Vianello). Una donna fortissima, che lo scorso anno ha perso sua figlia Susanna a causa di un brutto male. Sarà una dei concorrenti di punta del GfVip e farà divertire tantissimo il pubblico perché è una donna molto ironica, di grande talento. Qualche anno fa l'ha chiamata Bob Sinclar per il remix di una sua storica canzone. Il progetto è ancora in un cassetto.

