Carmen Di Pietro, il dramma della figlia Carmelina: "Faremo di tutto per salvarla"

Carmen Di Pietro, in una intervista a Gente ha fatto una rivelazione molto privata parlando del dramma della figlia Carmelina che ha rischiato di morire appena nata. La showgirl ed ex naufraga dell’ultima edizione del reality di Canale5, ha raccontato: "È nata prematura di 8 mesi, era così piccina che l’hanno trasferita di ospedale: da Salerno a Battipaglia e messa in un’incubatrice. I medici mi dissero ‘Faremo di tutto per salvarla’. Puoi immaginare, piangevo tutte le notti".

Ma in ospedale c'era la Statua di Padre Pio che lei pregava ogni giorno perché andasse tutto bene. E fortunatamente così è stato e ora sua figlia Carmelina è una adolescente sana e in forma.

Carmen Di Pietro che dopo essere rimasta vedova di Sandro Paternostro è stata legata sentimentalmente fino al 2016 a Giuseppe Iannoni con il quale ha avuto due figli, Alessandro, che ha partecipato con lei all’Isola dei famosi, e Carmelina, appunto, che ha rischiato la vita alla nascita perché nata prematura. "Innamorarmi ancora?", ha detto la ex naufraga, "Magari, ma non me lo vado a cercare con il lanternino. Se ci deve essere un incontro deve avvenire in modo spontaneo. Sennò me ne sto sola. E pure bene".

