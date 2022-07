Uomini e donne, Luca e Soraia, addio vicino. Una brutta grana

17 luglio 2022 a

a

a

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si stanno per lasciare. La coppia che si era formata da poco a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, starebbe già scoppiando secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza citato da gossipetv.it. La ragazza avrebbe chiesto all'ex tronista di trascorrere un weekend insieme ma lui l'avrebbe rimbalzata per passare il fine settimana con l’amico Matteo Ranieri. Da qui sarebbe nata tra i due una discussione molto dura che li avrebbe portati vicino alla rottura.

"Una emorragia, poi sono svenuta": Guenda Goria ricoverata d'urgenza



E non sono i soli a lasciarsi. Nei giorni scorsi si sono detti addio Matteo Ranieri e Valeria Cardone. E ora è scoppiata la polemica social perché in molti ormai ritengono che i protagonisti del programma della De Filippi in realtà siano lì solo per diventare famosi e non per trovare l'amore.

"Animalesco". Elodie, la più spinta delle confessioni: il vip smascherato

In molti chiedono dunque che la redazione di Maria De Filippi sia più attenta nella selezione di tronisti corteggiatori. Insomma, forse è necessario intervenire sul programma per andare incontro anche alle aspettative dei telespettatori evitando quelle persone che vogliono soltanto visibilità. Certo non sarà una impresa semplice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.