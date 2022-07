Amici, Arisa pronta a tornare? La bomba a poche settimane dall'inizio

Francesco Fredella 18 luglio 2022 a

a

a

Colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi. Il talent più famoso della tv italiana è pronto a riaprire le porte ad Arisa, che secondo le indiscrezioni di TvBlog sarebbe disposta a tornare. Per la cantante, che ha vinto Sanremo, si tratta di un ritorno alla normalità.

"Sono pronta a tutto". Alessia Marcuzzi scatenata: ecco chi vuole portare in Rai

Lo scorso anno Arisa è stata protagonista di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Adesso, come nella parabola del figliol prodigo, ha deciso di riavvolgere il nastro e di tornare in pista. Ma stavolta ad Amici. Tante le novità in arrivo. La commissione di canto potrebbe passare da tre professori a quattro. Ci sarebbero Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli (anche se si mormora che la speaker potrebbe essere sostituita da Michele Bravi) e poi tornerà Arisa. E per la danza, invece, potrebbero esserci Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.

Elodie e Anna Pettinelli, la rissa improvvisa sul palco: si mandano a quel paese | Video

Gli scenari possibili sono diversi. Arisa potrebbe prendere il posto di Lorella Cuccarini, che verrebbe dirottata nuovamente alla commissione di ballo. Ma per adesso si tratta solo di ipotesi, visto che in questi giorni si sta organizzando la nuova edizione del talent più seguito di sempre sulla tv italiana. Riconfermato, a quanto pare, anche Todaro (ex ballerino di Milly Carlucci).

"Basta sennò ci licenziano". De Martino e Delogu, cala il gelo in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.