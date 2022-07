Francesca Pascale, altro schiaffo a Berlusconi: le voci (pazzesche) che girano in Rai

19 luglio 2022 a

Francesca Pascale e Paola Turci a Ballando con le Stelle? Sembrerebbe di sì. A confermarlo è Milly Carlucci, conduttrice della trasmissione in onda su Rai 1. Il programma tornerà in onda l'8 settembre e stando alle parole della Carlucci tra i concorrenti, o eventuali ospiti, potrebbero esserci proprio l'ex di Silvio Berlusconi e la sua nuova compagna. Insomma, altro boccone amaro per il Cav: la sua ex non sceglie Mediaset, ma la concorrenza di Viale Mazzini.

"Ci abbiamo sicuramente pensato - ha ammesso sulle colonne del Messaggero -. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata".

Ma non è tutto, perché la Pascale e la Turci non sarebbero le uniche ospiti. Tra i nomi ci sono quelli Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin’s e Beppe Convertini. I nomi comunque sono ancora in forse. "Bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande", ha concluso.

