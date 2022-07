Elisa Isoardi e Todaro: "A Ballando una coppia. Ora...". Clamoroso ribaltone

Francesco Fredella 22 luglio 2022 a

Tanto tuonò che piovve. Adesso parla Elisa Isoardi e cita in ballo Raimondo Todaro con il quale ha partecipato a Ballando con le Stelle in una delle edizioni più seguite di sempre sulla Rete ammiraglia Rai. La conduttrice adesso è single, ma dice: “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…”.L'intervista a Leggo fa, quindi, il giro della Rete.

Nessuna dinamica televisiva, Todaro e la Isoardi non hanno fatto nulla che possa far pensare ad una storia. Anzi, tutt'altro. Adesso, però, lui ha preso un'altra strada a Mediaset e lei pure. La Isoardi parla anche del suo ritorno in Rai, dopo alcuni anni di stop. “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta…”, dice.

Infatti, sfiderà da una parte la De Filippi (dove è arruolato proprio Todaro tra i docenti, dall'altra Mara Venier). Poi usa parole dolcissime per la signora della domenica. "Se sono qui devo dire grazie a tante persone tra cui Mara Venier. Hanno già parlato di rivalità ma Mara non si tocca. Mara è la numero uno. Lei è stata la prima rivolermi in Rai dopo l’esperienza passata nell’altra azienda quindi devo soltanto dirle grazie. E poi Bianca Berlinguer: sono andata spesso a Carta Bianca, un salotto di prestigio”, dice.