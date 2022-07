Elisabetta Gregoraci beccata al tavolo con questo ragazzo: un terremoto

23 luglio 2022 a

Fermi tutti: potrebbe avere un nome e un volto la causa dei cattivi rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise. Qualche giorno fa Giuseppe Candela, su Dagospia, aveva rivelato nella sua rubrica assai pepata "A lume di Candela" come l'ex moglie di Flavio Briatore avesse accolto con una certa irritazione la foto che Daniela Santanchè, amica e socia proprio di Briatore, aveva pubblicato un paio di settimane fa sulla propria pagina Instagram. In quello scatto, la Pitonessa di Fratelli d'Italia era seduta a un tavolo del suo locale Twiga, tra i luoghi simbolo della movida in Versilia, teneramente guancia a guancia con la sua amica Roberta Morise, appunto.

Calabrese come la Gregoraci, la Morise è ex modella rivelatasi nel 2004 con Miss Italia e poi volto assai amato a L'Eredità, I migliori anni, I fatti vostri e La vita in diretta. Un curriculum televisivo di tutto rispetto ma che non spiegherebbe la rivalità così accesa, suggeriva Candela, tra Roberta ed Elisabetta. Ora, però, forse si svela l'arcano. Ci sarebbe infatti un terzo incomodo: si tratterebbe di Giulio Fratini, l'uomo con cui la Gregoraci è stata pizzicata in un locale dal portale Very Inutil People. E chi è Fratini, domanderanno i meno appassionati di gossip?Semplicemente, l'ex fidanzato della stessa Morise: i due si sono lasciati solo pochi mesi fa. Dopo aver partecipato all'Isola dei famosi, Roberta avrebbe scoperto un suo tradimento e l'avrebbe lasciato. Ora il gossip tra il giovane rampollo fiorentino, classe 1992, e la Gregoraci: una nuova bomba.