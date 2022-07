Elisabetta Gregoraci, indiscreto: perché questa foto l'ha fatta sbroccare. Pare che...

19 luglio 2022 a

Cosa sta succedendo tra Elisabetta Gregoraci e Daniela Santanchè? La domanda sorge spontanea, come direbbe Gigi Marzullo, leggendo le poche e velenosissime righe di Giuseppe Candela, ineffabile esperto di gossip che su Dagospia cura la seguitissima (e temutissima) rubrica "A lume di Candela".

L'occasione per la spifferata è stata offerta da una non recentissima foto pubblicata sul proprio profilo Instagram dalla Pitonessa Santanchè. "Ieri sera al Twiga e come sempre arrivano gli amici", scriveva l'esponente di Fratelli d'Italia un paio di settimane fa, il 26 giugno scorso per la precisione. La didascalia accompagnava uno scatto in dolce compagnia: la Santanchè posava sorridente guancia a guancia con Roberta Morise, conduttrice e showgirl già vista recentemente all'Isola dei famosi come concorrente e ora alla guida di Camper, su Rai1.

"Dicono che Elisabetta Gregoraci, ex compagna di Briatore, proprietario con la senatrice del locale, non avrebbe affatto gradito la foto. Sarà vero e soprattutto perché?", scrive sempre Candela. Forse la risposta potrebbe arrivare dando uno sguardo al ricco curriculum della Morise, che dopo aver debuttato in tv a Miss Italia nel 2004 è stata poi uno dei volti più amati de L'Eredità, per poi partecipare a I migliori anni, I fatti vostri e La vita in diretta. Che le sue strade si siano pericolosamente incrociate con quelle della ex miss Briatore? Il sospetto è lecito, e magari tra le due primedonne scorre ancora un po' di veleno. Senza contare che le due, entrambe calabresi, secondo i beninformati avrebbero un bel "caratterino".

