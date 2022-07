Elisabetta Gregoraci, la camicia si apre: una visione proibita

09 luglio 2022 a

Seduzione in bianco e nero. Una meraviglia, assoluta. Semplicemente Elisabetta Gregoraci, che sul suo seguitissimo profilo Instagra - che conta oltre 2 milioni di seguaci - posta una fotografia da urlo. Uno scatto, come detto, in bianco e nero, ancor più evocativo. A corredo dell'immagine una sola parola: "Me", ovvero "io" in inglese. E un cuoricino bianco.

Dunque eccola, Elisabetta Gregoraci, che si mostra seduta su una banca, sguardo basso e un poco imbronciato. A coprirla una camicia di jeans, l'intimo in pizzo bianco e niente altro. E la camicia si apre, pericolosamente, mostrando lembi del suo corpo. Una foto incantevole, che mostra Elisabetta Gregoraci in tutta la sua stordente bellezza e che, va da sé, ha raccolto il consenso unanime di tutti i suoi seguaci.

