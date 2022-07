Battiti Live, Elisabetta Gregoraci sbaglia: "Mediaset ha modificato l'audio", il caso

27 luglio 2022 a

E arriva un’altra gaffe di Elisabetta Gregoraci, che sale sul palco di Battiti Live (la kermesse musicale di Italia Uno). Dopo aver annunciato Alvaro Soler la Gregoraci cambiando il cognome del cantante spagnolo con Soleil, ex concorrente del Grande Fratello vip. Ora tutto si ripete: ennesima gaffe che finisce in Rete. Ma sembra che in post produzione sia stato rimaneggiato l’audio della gaffe di Elisabetta Gregoraci: in questo modo Mediaset è corsa ai ripari.

E piovono accuse. Secondo molti followers la Gregoraci sarebbe stata troppo permalosa e poco autoironica in occasione di Battiti live. Molti si chiedono come mai abbiano deciso di cambiare quell’audio, salvando di fatto in corner la conduttrice che sarebbe stata travolta da una tempesta mediatica. Anche se è un po’ esagerato continuare ad attaccarla per una gaffe. Serve a poco.

Alcuni, sempre sul web, le dicono di studiare di più perché non è la prima volta che sbaglia: è capitato, qualche puntata fa, quando ha pronunciato male il titolo di una canzone di Francesco Gabbani. "Un po’ di preparazione basica per condurre un festival itinerante musicale estivo, non ho parole", c'è chi scrive su Twitter. O ancora: "Anche quest’anno impara a condurre l’anno prossimo". Davvero l'ex compagna di Flavio Briatore è, come alcuni pensano con più di una punta di velenosa malizia, così impacciata sul palco?