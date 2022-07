Gf Vip, ricordate Nicola Pisu? Un clamoroso cambio di vita: cosa fa oggi

14 luglio 2022 a

Un clamoroso cambio di vita per Nicola Pisu. Il giovane, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e figlio di Patrizia Mirigliani, ha deciso di abbandonare i riflettori e iniziare a lavorare come elettricista. Ad ammetterlo, lui stesso in un video pubblicato su Instagram dove lo si vede impegnato a cambiare dei fili elettrici. Pisu, all'interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si era legato a Miriana Trevisan.

Una storia poi non proseguita una volta usciti dalla casa più spiata d'Italia. Al momento comunque il ragazzo si è buttato a capofitto sul lavoro, su quella che lui definisce una "nuova esperienza lavorativa". Tanti i complimenti piovuti sotto al post, come "Bravissimo ragazzo da ammirare…Complimenti ti fa onore".

La vita di Pisu è stata segnata da alti e bassi. In passato il ragazzo ha fatto uso di droga, arrivando a esserne dipendente. A salvargli la vita la madre, che per il suo bene ha deciso di denunciarlo. Ora la droga è acqua passata, così come gli screzi con la madre. E dopo l'avventura al Grande Fratello Vip, per Nicola ne è iniziata un'altra ben più importante. Come gli ricordano i tanti commenti arrivati sotto il suo annuncio social.

