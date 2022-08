Avanti un altro, "è incinta": l'annuncio che spiazza Bonolis

Francesco Fredella 05 agosto 2022 a

Cicogna in arrivo. Nella famiglia di Avanti un altro spunta una bella notizia. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, il celebre magazine diretto da Osvaldo Orlandini, Margherita Molinari racconta la sua gravidanza. Lei, tra l'altro, parla anche del rapporto speciale con Paolo Bonolis, conduttore del programma di Canale 5 amatissimo dal pubblico. Per la soubrette si tratta della prima gravidanza e confessa a Di Più Tv di vuole come padrino di Battesimo proprio Bonolis.

Sono trascorsi cinque anni da quando la Molinari è arrivata ad Avanti un altro, ha un bellissimo rapporto con Bonolis che definisce padrino artistico. Ma chi è il papà del bebè in arrivo? È un ingegnere di 32 anni, si chiama Giacomo Mazzotti. I due sono legati da ben otto anni, si tratta di un rapporto molto solido. Ma chi è Margherita Molinari, denominata Bomber di Avanti un altro, è approdata in tv da pochi anni, iniziando quasi per gioco.

Ha collezionato alcuni titoli vinti ai concorsi di bellezza, come ad esempio il premio "Miss Grand Prix". Il suo arrivo ad Avanti un altro, in una puntata condotta da Gerry Scotti, è stato galeotto perché in quell'occasione venne notata dalla produzione che decise di darle il ruolo di Bomber. Il resto della storia la conosciamo tutti. Adesso diventa mamma, manca poco. Una grande occasione per lei e per tutta la famiglia di Avanti un altro.