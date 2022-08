Avanti un altro, "ma davvero?". Caos su Canale 5, le scuse di Mediaset

20 agosto 2022 a

Caos su Canale 5: i telespettatori protestano perché - a causa di una svista - la stessa puntata di Avanti un altro, lo show di Bonolis (in replica), è stata mandata in onda due volte di fila. Un errore di programmazione che non ha fatto piacere al pubblico a casa. E' dall'inizio dell'estate che la rete principale del Biscione sta puntando sulle repliche della trasmissione.

Lo sbaglio commesso da Mediaset riguarda le puntate trasmesse giovedì 18 e venerdì 19 agosto. L'azienda di Cologno Monzese, allora, è intervenuta con una nota ufficiale di scuse, parlando di errore tecnico: "Per un errore tecnico, su Canale 5 è andata in onda la stessa puntata di Avanti un altro di ieri. Ci scusiamo con i telespettatori”. La puntata incriminata, tra l'altro, fa parte dell'edizione del 2019.

Subito dopo aver notato l'errore, i fedeli seguaci della trasmissione si sono riversati sui social per protestare e per sottolineare quanto stava accadendo. Nonostante l’errore, però, i dati dello share si sono comunque mantenuti piuttosto stabili e in linea con le puntate precedenti. Nessun calo negli ascolti, insomma. Giovedì gli utenti che hanno seguito Avanti un altro sono stati 1.589 milioni, mentre venerdì erano in 1.457 milioni. Nessun crollo.