Avanti un altro, lutto per Paolo Bonolis: è morto Emanuele Vaccarini

09 luglio 2022 a

a

a

Lutto per Avanti un altro, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. È morto Emanuele Vaccarini, il Gladiatore parte del cast dal 2019. Sconosciute le cause del decesso, ma da quanto trapela dai social il 44enne aveva più volte parlato di problemi di salute. Emanuele, nato a Roma nel '77, era esperto di arti marziali. Tra i vari sport praticati, oltre il karate, il bodybuilding, MMA, e il pugilato. Oltre allo sport e alla tv, il 44enne lavorava nelle ferrovie.

Paolo Bonolis, "vedremo...": indiscrezioni sul doppio colpo, una rivoluzione a Mediaset

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sulla sua pagina Instagram. Tra questi quella di Sonia Bruganelli: "Riposa in pace gigante buono". E ancora, quello di Francesco Nozzolino, anche lui parte di Avanti un altro: "Ancora non ci credo. Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quanto ci siamo divertiti là dietro ai camerini, tante risate! È così triste e strano sapere che non ci sei più, non mi sembra vero".

"Nessuno si mette tra noi". La furia di Sonia Bruganelli: ecco chi ci prova con Paolo Bonolis, smascherata

Anche Franco Pistoni, colui che interprete il ruolo dello "iettatore", lo ha ricordato: "Gigante buono, amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua vita, di sua madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha".

"Auguri. Quanto ci piace metterlo in mezzo?": gli auguri di Sonia Bruganelli a Laura Freddi, gelo-Bonolis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.