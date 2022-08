Patrizia De Blanck "minacciata dal diavolo. Come ha ucciso il mio cane"

Francesco Fredella 22 agosto 2022 a

Patrizia De Blanck parla in una lunga intervista a Di Più, celebre settimanale diretto da Osvaldo Orlandini. La contesse, che potrebbe rientrare al Gf vip, torna a parlare della Fede e stavolta lascia tutti senza parole perché quello che racconta ha un alone di mistero. La De Blanck, che ha 81 anni, dice di avere al suo fianco un angelo custode, il marito Peppino: si tratta dell’unico uomo che ha amato veramente e dal quale ha avuto la figlia Giada.

Il diavolo, secondo il suo racconto, stava per impossessarsi della sua anima. Si tratta di un episodio anche abbastanza macabro che risale agli anni Novanta. “A un certo punto sentii una voce stentorea che mi chiamava. Ero convinta fosse Mino e invece proveniva dal piccolo Budda. Parlava con un linguaggio antico. Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina”, svela. Si tratta di un episodio che non aveva mai raccontato prima.

Patrizia De Blanck dice che il diavolo le fece anche delle minacce esplicite: “Se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò”. E in effetti giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcatura e si sfracellò al suolo. A quel punto iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il sostegno di Dio”. Ma la contessa romana assicura di essere da sempre vicina alla Fede. Infatti, è cresciuta in collegio, dalle suore di Sant’Anna a Lugano, in Svizzera. E, oggi, dice di pregare ogni sera prima di addormentarsi.