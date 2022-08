Ilary Blasi, di nuovo Totti? Tam tam impazzito dopo queste parole

Francesco Fredella 23 agosto 2022 a

a

a

Si continua a parlare dei Totti, la saga della famiglia più cliccata d'Italia continua. Ininterrottamente. Ora si parla di Ilary Blasi, che stuzzica i sogni dei fan con un video su TikTok. Non è sola, ma c'è anche sua figlia Isabel. Il suo ex marito, la separazione è in corso, Francesco Totti invece si trova a Sabaudia. Così, la conduttrice continua le sue vacanze. Senza essere disturbata dai paparazzi e giornalisti, che la vorrebbero. Sul social la conduttrice Mediaset dell'Isola dei famosi utilizza come colonna sonora la canzone D'improvviso di Lorenzo Fragola, che recita: "D'improvviso penso a te. D'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve".

Colpo di scena, parla la figlia Chanel: ora su Totti e Ilary è tutto chiaro

Parole che stuzzicano la fantasia dei fan: quel "Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre" è un messaggio subliminale per l'ex Totti? Oppure quel "lasciare indietro quello che non serve" è la parola fine sulla storia, come molti pensano?

«Non c'è cosa più bella dell'indifferenza», scriveva intanto la figlia Chanel sui social. Ilary resta lontano da occhi indiscreti. Non vuole sentire nessuno, per adesso. Ha trascorso una parte della sua vacanza in Africa con sua sorella e poi in Croazia con Isabel. Su Instagram e TikTok i suoi follower stanno impazzendo per cercare di capire qualcosa in più su quello che sta accadendo.

Vedete questa foto? È lo schiaffo finale di Ilary a Totti: ecco perché | Guarda

La fine del matrimonio tra Totti e Ilary, annunciato in pompa magna con una nota Ansa, ha lasciato tutti senza parole. Il motivo? Nessuno lo avrebbe immaginato, anche se Dagospia ne aveva già parlato anticipando la notizia con una spifferata. Che ha scosso tutti. Prima la smentita, poi è arrivata la conferma. Il matrimonio, secondo rumors, sarebbe finito per colpa di Noemi Bocchi. Terza incomda? Chissà.